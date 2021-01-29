100 дней до Победы

В Пятигорске запустили часы обратного отсчета до празднования Дня Победы. В городе-курорте состоялся запуск хронометра, расположенного рядом с Аллеей почетных граждан Пятигорска и служащего наглядным примером человеческой памяти о бессмертном подвиге достойных сынов нашей Родины.

Со словами приветствия к присутствующим обратилась председатель Думы города Пятигорска Людмила Похилько:

–Ровно через 100 дней состоится самое главное торжество страны. Это праздник, который говорит о том, какую огромную Победу одержали наши с вами отцы, деды, прадеды, освободив страну от фашизма. Мы будем всегда помнить о тех, кто не пришел с полей сражений, подарив нам мирное небо и сегодняшнюю мирную жизнь.

Почетная миссия запуска электронного обратного отсчета суток, часов и минут до главного праздника страны была предоставлена заместителю председателя Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Ивану Юдину и члену Совета ветеранов Виктору Гуськову.

Вместе с запуском хронометра был дан старт патриотическим мероприятиям, посвященным 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.