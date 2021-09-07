Культурный марафон в осеннем Пятигорске

Одна из новых, набирающих обороты традиций на просторах Пятигорья — Пятигорска – марафон культуры. Э то когда на день рождения города приезжают известные артисты, музыканты, художники и писатели, а пятигорчане и гости курорта получают возможность побывать на творческих встречах, концертах и мастер-классах от звезд.

В этом году начало форуму искусств положил концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета в музейно-выставочном комплексе «Россия — моя история». Прославленный музыкальный коллектив исполнил произведения российских и зарубежных классиков. Прозвучали сюита в старинном стиле «Из времен Хольберга» Э. Грига, «Отражения» темы 24-го каприса Паганини в стиле Бетховена, Брамса, Чайковского, Прокофьева и Берга К. Бодрова. Воспоминания о Флоренции П. Чайковского. Зрительный зал не смог вместить всех желающих, поэтому концерт транслировался прямо на медиафасаде.

Кроме того в Пятигорск приехали художник-анималист, заслуженный хуожник России Ирина Маковеева, исполнительница авторской песни Галина Хомчик, писатель, лауреат премии «Национальный бестселлер» Андрей Геласимов, . Александр Жигалкин – а ктер театра и кино, сценарист и продюсер, режиссер, Александр Носик — актер театра и кино,. заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей, народный артист РФ — Юрий Назаров , актриса театра на Таганке Полина Нечитайло.

В четверг, 9 сентября, любителей джаза на программу «New Born» приглашает музыкант, трубач, телеведущий Вадим Эйленкриг. А в субботу ребятня и взрослые смогут насладиться спектаклем «Али-Баба и 40 разбойников» знаменитого театра кукол С.В. Образцова. Все эти встречи и мероприятия охватили практически все культурные площадки Пятигорска. Пригласительные желающие получали бесплатно.

Кстати

Фестиваль организован Российским фондом культуры совместно с администрацией Пятигорска. Вход на мероприятия, проходящие в помещениях, осуществляется с соблюдением мер Роспотребнадзора

А вот к ученикам и педагогам СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова музыкант, актер театра и кино Алексей Кортнев пришел в гости сам. (Творческая встреча со взрослыми поклонниками лидера группы «Несчастный случай» состоялась вечером того же дня, в Академической галерее…)

Первая школа опыт общения со знаменитостями имеет немалый. Кого только ни «терзали» своими вопросами здешние всезнайки. На ток-шоу «Путь к успеху» в этих стенах побывали известные политики, звезды КВН, кино и спорта, священнослужители, космонавты. Так что и перед Алексеем Кортневым одиннадцатиклассники не тушевались.

Ребята спрашивали, как отреагировали родители, когда после второго курса МГУ Алексей предпочел творчество учебе в престижнейшем высшем учебном заведении страны. Музыкант признался, что родители, конечно, были в шоке. Потребовалось несколько лет, чтобы они приняли его решение. Произошло это после того, когда Алексей начал зарабатывать больше, чем его отец, академик… Однако Корнтев заострил внимание выпускников на том, что его молодость пришлась на время переоценки ценностей в стране. Сегодня он и своим собственным детям говорит, насколько важно иметь фундаментальное образование…

Не обошлось и без набившего оскомину вопроса, почему выбрал такое название для своей команды – «Несчастный случай»… Герой ток-шоу тут же вспомнил, как практически еще в начале карьеры , лет 25 – 30 назад, в шутку с другом учредили премию для журналиста, задавшего подобный вопростом же в десятитысячный раз…Однако юным пятигорчанам Алексей Кортнев все же рассказал, что так называлась дворовая группа ребят, репетировавшим в подвале его дома, которым он по малолетству очень завидовал… Поэтому, как только представилась возможность (причем заручившись со временем согласием одного из тех самых, так и не состоявшихся музыкантом), он так и назвал уже свою группу.

Однако в основном участников встречи интересовали темы действительно животрепещущие. Вот такие, например:

— Как добиться успеха в творчестве?

— Самая большая беда – убогий материал, – считает знаменитость. — Исполнителей куча. Сегодня на каждом канале есть музыкальный конкурс, где звучат прекрасные голоса. Но когда заканчивается время вэ фире, о них тут же забывают. Потому что у ребят нет своего репертуара , не с чем идти дальше. Нужно иметь позицию. Идею, которую ты хочешь выразить своим пением или любым другим видом творчества. Индивидуальность. Поначалу даже не бояться подражать. Но обязательно искать свое, неповторимое. И тогда ты действительно кого-нибудь заинтересуешь.

— А вам кто-нибудь нравиться из современных исполнителей?

— Мне очень нравятся ребята, которые работают в формате инди-рока или инди-попа. (термин «инди» означает «независимый»). Думаю, это очень интересное направление и оно будет развиваться. Есть прекрасные тексты и у исполнителей рэпа. Я не говорю, что мне нравится все. Так же, как и в роке – что-то хорошо, что-то плохо. Смею вас заверить, с музыкой и поэзией у нас все в порядке. Просто сегодня гораздо больше источников информации. Не всегда просто разобраться. Когда я был в вашем возрасте, мы ждали выхода второго альбома « Пинкфлойд» как пришествия Творца. Сегодня сразу выкладывается контент и о нем узнает весь мир. Это не значит, что музыка стала некачественно. Изменилась ее доступность.

– Как вы считаете, необходимо пробовать делать и учиться на своих ошибках, либо же повременить с практической частью и больше отдаться теории?

– Пока вы будете временить – найдутся другие, которые будут пробовать, и у них это обязательно получится. А когда ты решишь, что достаточно повременил – твое потенциальное место будет занято. Иначе говоря – нужно делать-ошибаться-переделывать. Сегодня здесь я вижу перед собой молодые лица с глубокими и полными интереса глазами, и я уверен, что у каждого из ребят хватит потенциала на все – одновременно заниматься практикой и изучать торию. Пробуйте – и все получится!

— А есть ли у вас планы на размещение в том же «Тик-Токе»?

— На самом деле, если живешь в современном мире, игнорировать такой канал размещения информации, как «Тик-Ток» глупо. Наша группа уже 38 лет на сцене. 13 сентября отмечаем день рождения. И наши слушатели – это люди в возрасте 50 плюс. Даже чтоб завоевать аудиторию 40 плюс, требуются усилия. Из зоны комфорта выходить не хочется. Но надо. Моя пресс-аташе – особа молодая и энергичная — так и сказала мне: идем в «Тик-ток». Не знаю, что из этого получиться, но придется… — резюмировал музыкант. А перед тем как попрощаться, констатировал: на все вопросы отвечал честно.