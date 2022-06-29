104 года исполнилось Отделу МВД России по Пятигорску

История органов внутренних дел города Пятигорска берет начало в 1918 году. На основе Постановления правительства «О рабочей милиции» в городе-курорте была создана рабоче-крестьянская милиция. В первых числах апреля того же года на должность комиссара вновь образованной пятигорской городской милиции назначили Шурховецкого Ивана Петровича.

В годы Великой Отечественной Войны около сотни сотрудников пятигорской милиции ушли воевать. Многие из них были награждены орденами и медалями.

К сожалению, и в наше время на боевом посту гибнут сотрудники органов внутренних дел. Скорбный список есть и в городском отделе полиции. В благодарность за проявленный героизм их именами названы улицы города: Саенко, Егоршина, Захарова.

В настоящее время Отдел МВД России по городу Пятигорску насчитывает более двадцати служб и подразделений, которые обеспечивают безопасность граждан, предупреждают и пресекают правонарушения и осуществляют охрану общественного порядка. С 2019 года отделом внутренних дел руководит полковник полиции Михаил Громаков.

Сегодня, как и 104 года назад одно остается неизменным: полицейские города продолжают противостоять преступности, поддерживать общественные покой и порядок, а также обеспечивать соблюдение прав и свобод граждан.