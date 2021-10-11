12 вопросов-ответов по переписи населения

Кто может принимать участие в переписи?

Переписчики собирают информацию обо всех жителях России вне зависимости от гражданства.

С 14 лет человек сам может отвечать на вопросы переписчика, а сведения о детях младшего возраста предоставят родители.

Где и как я могу пройти перепись?

Заполнить электронный переписной лист можно самостоятельно на сайте или в мобильном приложении «Госуслуги». Также ответить на вопросы можно у себядома с помощью переписчика. Или прийти на стационарный переписной участок (всего по краю их открыто 829) или побеседовать с переписчиком в помещениях МФЦ.

Как мне отличить переписчика?

У переписчиков при себе должно быть удостоверение с указанием фамилии, которое действительно при предъявлении вместе с паспортом. Каждый переписчик должен быть оснащен фирменной атрибутикой: на нем будет шарф, жилет и сумка с символикой переписи, а также планшет со специальным программным обеспечением. Переписчик обязательно будет беседовать в маске и перчатках.

Может ли за меня переписной лист заполнить другой член семьи?

Как в беседе с переписчиком, так и на сайте «Госуслуги» можно заполнить анкету на себя и других жильцов дома или квартиры.

О чем меня будут спрашивать?

Всего переписчики зададут 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик. Будут вопросы о занятости, источниках средств к существованию, миграции, владении русским и другими языками, об образовании и жилищных условиях.

Временно проживающие в России ответят на вопросы: страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания.

Должен ли я предоставить переписчику паспортные данные?

Все данные будут записываться со слов гражданина, никаких документов предъявлять не нужно. Переписчик не спросит паспортные данные и какую-либо конфиденциальную информацию. Все полученные сведения будут обезличены.

Будут ли во время переписи спрашивать о размерах дохода?

Нет, не будут. Задается только вопрос об источнике дохода – работа по найму, пенсия, пособие, стипендия, иждивение.

Будут ли во время переписи спрашивать о собственниках жилья?

Нет, переписчики не будут интересоваться, кто является собственником квартиры или дома, в котором живет человек.

Если я арендую квартиру, кто должен переписываться по этому адресу — владелец квартиры или я?

Вы. Учитывается население по месту постоянного проживания на момент переписи. Кому принадлежит квартира и кто в ней прописан, не имеет значения. Переписывайтесь там, где живете. Также пусть поступит и владелец квартиры.

Надо ли переписывать студента в родительском доме, если он живет и учится в другом месте?

Студентам, которые учатся далеко от дома, не надо возвращаться домой, чтобы пройти перепись. А их родителям не придется переписывать отсутствующих детей. Переписывайтесь там, где живете: в общежитии или съемной квартире.

Перепишут ли меня в гостинице?

Указывать адрес гостиницы как место жительства можно в том случае, если вы живете здесь постоянно, а не остановились на день-другой. Например, в гостиницах живут иностранные специалисты или беженцы. Все они участвуют в переписи.

Как переписчик будет общаться с людьми с ограниченными возможностями здоровья, например, с нарушением слуха или зрения?

Переписчик может прийти к человеку, например, с нарушением слуха, вместе с сурдопереводчиком, если это необходимо. Если человек живет не один, ему поможет переписаться кто-то из родных.Человек с ограниченными возможностями здоровья может также пройти перепись самостоятельно на сайте или в мобильном приложении «Госуслуги».

Памятка: Северо-Кавказстат