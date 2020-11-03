15 ставропольских школьников участвуют в финале конкурса «Большая перемена»

Полуфинал Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» прошел в Республике Дагестан, где Ставрополье представили 119 ребят. В течение трех дней мальчишки и девчонки участвовали в тренингах на развитие soft skills, решали кейсовые задания. Также полуфиналисты приняли участие в «полезной программе», которая позволила им приобщиться к добровольческому движению.

Финал «Большой перемены» проходит сегодня в Международном детском центре «Артек» в Крыму и завершится 5 ноября. В конкурсе принимает участие 1,2 тысячи школьников со всей страны, в том числе 15 победителей полуфинала от Ставропольского края.

В рамках программы будет создан «Город будущего», объединяющий шесть направлений: образование, предпринимательство, искусство-Арт, урбанистика, волонтерство и здоровый образ жизни. Также в списке мероприятий — мастер-классы, тематические сессии, лекции, интересные встречи. Победителями станут 300 учащихся 9-10-х классов и 300 одиннадцатиклассников.

Вчера, 2 ноября, Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщался с финалистами «Большой перемены».

По мнению главы государства, конкурс должен стать ежегодным, поскольку общенациональная задача — способствовать успеху молодежи.

Учащиеся 11-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а также до 5 баллов — к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 9-10-х классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса награждаются путевками в «Артек». 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В нем принимают участие более 1 миллиона школьников из всех регионов. Цель конкурса — дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Организаторами конкурса выступают АНО «Россия — страна возможностей», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.