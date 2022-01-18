17 медалей на чемпионате СКФО – у пятигорских легкоатлетов

Воспитанники Спортшколы № 1 блестяще выступили на соревнованиях в Ставрополе. При этом некоторые наши атлеты добавили в копилку наград не одну медаль, а сразу несколько.

Так, Виктория Селезнева и Никита Шапран поднялись на высшую ступень пьедестала почета не только в толкании ядра, но и в метании диска. Две золотые медали принесла команде и Элина Иванова — в беге на дистанциях 1500 м и 3000 м. Общий итог СШОР № 1 — 7 золотых, 6 серебряных, 4 бронзовые медали! Артем Кукушев завоевал золото в прыжках в высоту. Екатерина Штефан дважды заняла второе место – в метании диска и в толкании ядра. Георг Шандрыгин дважды стал серебряным призером — в беге на дистанциях 1500 м и 3000 м. Богдан Цапко занял третье место на дистанции 1500 м и второе – в эстафете 4х200 м. Анна Копцева принесла команде две бронзовые медали — на дистанциях 1500 м и 3000 м. Ангелина Крупина пришла к финишу второй на дистанции 400 м и третьей – на дистанции 800 м. Поздравляем ребят и, конечно, их замечательных неутомимых тренеров — Шапран Л. А., Ткачева А. В., Ткачеву М. В., Геворкян Н. Г., Киселева Д. М., Климова П. С.! Так держать, впереди новые победы!