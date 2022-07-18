18 июля 1770г. русская армия Петра Александровича Румянцева одержала победу при Ларге над превосходившей ее по численности более чем в два раза турецкой армией.

7 (18) июля 1770 года у реки Ларга (ныне — Молдавия, близ границы с Румынией) войска П.А. Румянцева (38 000 солдат при 115 орудиях) разбили османское войско (80 000 человек) под предводительством Каплан-Гирея. Румянцев использует новую тактику передвижения войск колоннами, которые в бою обращались в рассыпной строй, что препятствовало точному в них попаданию. Против конницы Румянцевым использовались пушки. Битва обернулась стратегической победой для России, были захвачены 33 турецких орудия и обширный вражеский лагерь. За этот успех Румянцев был награжден орденом Св. Георгия 1 степени.

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