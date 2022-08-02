2 августа 1572 года — битва при Молодях

В этот день в 1572 году русские войска под предводительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина разбили татарское войско (битва при Молодях).

Битва при Молодях — крупное сражение, в котором русские войска разбили армию крымского хана Девлета I Гирея, включавшая помимо собственно крымских войск турецкие и ногайские отряды. Несмотря на более чем двукратное численное превосходство, 40-тысячная крымская армия была обращена в бегство и почти полностью перебита. По своему значению битва при Молодях сопоставима с Куликовской и другими ключевыми битвами в российской истории. Победа в битве позволила России сохранить независимость и стала поворотной точкой в противостоянии Московского государства и Крымского ханства, которое отказалось от притязаний на Казанское и Астраханское ханства и впредь потеряло бо́льшую часть своей мощи.

Подробнее: https://histrf.ru/read/articles/bitva-pri-molodiakh-event