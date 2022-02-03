2022 год в Пятигорске могут объявить Годом братьев Бернардацци

В августе исполнится 200 лет с того момента, как эти архитекторы, уроженцы далекого швейцарского городка Лугано, начали создавать облик курортного города.

— Сегодня с Инной Павловой, кандидатом исторических наук и победителем конкурса на соискание «Swiss Ambassador’s Award Russia-2020» (Премия Посла Швейцарии за сохранение культурного наследия, объединяющего Россию и Швейцарию) мы обсудили концепцию городских мероприятий, посвященных празднованию юбилейной даты, — рассказал на своей Инстаграм-странице глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. — Кроме того, есть предложение объявить 2022 год в Пятигорске Годом братьев Бернардацци – в рамках проведения общероссийского Года культурного наследия народов страны.

Уроженцы итальянской части Швейцарии, архитекторы Джованни (Иоанн) и Джузеппе (Иосиф) Бернардацци приехали в Россию в 1820 году и вначале приняли участие в строительстве Исаакиевского собора и перестройке Аничкова дворца в Петербурге. В 1822 году они заключили контракт на проектирование и постройку зданий на курортах Кавказа. И на протяжении последующих двадцати лет жизнь и труд Бернардацци были тесно связаны с городами на Водах. Все эти годы братья служили в Строительной комиссии, ведавшей всеми постройками на этой территории: Иосиф занимал должность главного архитектора, в обязанности Иоганна входило наблюдение за строительными работами. Самое пристальное внимание архитекторы уделяли устройству и развитию Горячих вод, получивших в 1830 году наименование Пятигорск и статус окружного города. В 1828 году Иосиф Бернардацци разработал генеральный план Пятигорска, в документе были распланированы улицы и жилые кварталы. Бывшая Ресторация (ныне Институт курортологии), Лермонтовские ванны, грот Дианы, парк Цветник, Академическая галерея, беседка Эолова арфа – вот далеко не полный перечень работ Бернардацци в Пятигорске.