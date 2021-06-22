22 июня ровно в четыре часа

22 июня – одна из самых трагических дат в истории человечества. В этом году исполняется ровно 80 лет с тех пор, как в четыре часа утра в теплый июньский день без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз.. Огромную цену заплатил за победу советский народ – почти 27 миллионов погибших. В День памяти и скорби Пятигорск вместе со всей страной вспоминает тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу, кто ценою жизни защитил Отечество.

22 тысячи пятигорчан ушли на фронт, 12 тысяч так и не вернулись в родной город. 155 дней и ночей в курортном Пятигорске царил так называемый нацистский порядок…

По сложившейся традиции 22июня 2021 года в 4.00 у мемориала «Огонь Вечной славы» состоялся митинг памяти, посвященный 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Вновь звучали позывные советского Информбюро и экстренное сообщение о вероломном нападении фашистов на нашу страну. Ветераны и юнармейцы, депутаты и работники администрации, казаки и военнослужащие, активисты и общественники, представители организаций и предприятий, присоединившиеся горожане почтили память погибших минутой молчания. В траурных торжествах приняла участие депутат ГД РФ Ольга Казакова.

— 80 лет назад этот день разделил человеческие судьбы на «до» и «после», — обратился к участникам митинга глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. — Мы, рожденные и выросшие в мирное время, всегда будем в неоплатном долгу перед теми, кто ценой своей жизни и крови подарил нам будущее. Беречь память о страшной войне, о трудной и долгой дороге к миру, воспитывать молодежь на верных и вечных ценностях и ориентирах, окружить поколение Победителей вниманием и заботой – долг каждого из нас.