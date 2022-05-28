28 мая 1918г. – декретом Совнаркома учреждена пограничная охрана РСФСР

Пограничные войска в разном виде защищали рубежи своей огромной Родины на протяжении всей Истории России. История пограничных войск — это история российских государственных границ.181616Это так, хоть государство российское существовало и до появления пограничников. Еще в Древней Руси существовало понятие «нашей территории» и «чужой». Киевские князья с дружинами объезжали свои владения не только чтобы дань собрать, но и защитить от посягательств населения сопредельных земель. Киевская Русь долгое время имела «пределы» своих территорий, но не границы в современном понимании. Пограничной службы как таковой не было, а были дозоры – вооруженные отряды, принадлежавшие какому-либо городищу, стоявшему у земельного предела. Охранялась своя земля зачастую теми же пахарями, не обязательно состоявшими в княжеской дружине – что-то вроде местного ополчения. В случае опасности к князю посылали гонца с сообщением и просьбой прислать помощь. Зарождение пограничных войск в России относится ко 2-й половине XIV века. В связи с частыми набегами татар на русскую территорию на южных и юго-восточных окраинах Московского великого княжества с 60-х годов XIV века стали выставляться сторожевые отряды (сторожа) и станицы, которые высылали конных наблюдателей. Подробнее: https://histrf.ru/read/articles/dien-poghranichnika-event