29 июня — День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в тылу немецких войск в условиях жесточайшего оккупационного режима развернулась и велась народная война в форме партизанского и подпольного движения. Это было уникальное явление. По своему размаху и эффективности оно оказалось неожиданным для противника, хотя в СССР не было ни заблаговременно разработанной концепции партизанской и подпольной борьбы, ни подготовленных к ее ведению достаточного количества кадров. Массовое партизанское движение на оккупированных территориях стало символом народного сопротивления агрессорам.

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