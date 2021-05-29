29 мая – День военного автомобилиста!

Военные автомобилисты, в том числе проходящие службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, 29 мая отмечают профессиональный праздник.

История службы начинается в 1910 году, когда на основании Указа императора Николая II была сформирована первая автомобильная рота, которая впоследствии была преобразована в военную автомобильную школу. Автомобильная техника была активно задействована в годы Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войны. Военные автомобилисты выполняли свой долг и в ходе локальных конфликтов. Сотни военных водителей получили медали и ордена за самоотверженность и мужество, проявленные в ходе войны в Афганистане.

С профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов службы поздравил заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации по вооружению генерал-майор Игит Менафов. Он подчеркнул, что во все времена воины-автомобилисты проявляли мужество, профессионализм, выполняли свой профессиональный долг зачастую с риском для жизни.

«Уверен, что и сегодня военные автомобилисты, проходящие службу в войсках национальной гвардии, способны выполнить любую поставленную перед ними задачу. Поздравляю причастный личный состав подразделений Северо-Кавказского округа Росгвардии с профессиональным праздником, желаю легких дорог и надежной техники, успехов и благополучия, новых побед в благородном деле служения Отечеству!»