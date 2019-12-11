31 декабря – выходной день!

Губернатор Владимир Владимиров объявил 31 декабря 2019 года выходным днем на территории Ставропольского края. Соответствующим распоряжением главы региона рабочий день переносится на субботу 28 декабря. Об этом официально было объявлено на еженедельном рабочем совещании в Правительстве края.

– Прошу ориентироваться на это решение органы власти и работодателей, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Вместе с тем, идя навстречу пожеланиям родительской общественности, губернатор поручил министерству образования края отработать совместно с муниципалитетами график работы 31 декабря дошкольных образовательных учреждений.

– Если родителям нужно вести детей 31 декабря в детские сады, то такая возможность у них должна быть, – сказал глава Ставрополья.