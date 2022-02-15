35 фактов майнинг-хищений электроэнергии на 171 млн рублей выявили «Россети Северный Кавказ» в 2021 году

Пресечению фактов незаконного использования электроэнергии майнинг-фермами в компании «Россети Северный Кавказ» уделяют особое внимание, поскольку Северо-Кавказский федеральный округ в числе лидеров в стране по количеству майнеров-энерговоров и объемам хищений энергоресурса для добычи криптовалюты.

В 2021 году энергокомпания в зоне своей операционной деятельности выявила 35 случаев неучтённого потребления энергоресурса «черными» майнерами. Объем обнаруженного в 2021 году неучтенного потребления — более 48 млн кВт.ч. Сумма ущерба за год превысила 171 млн рублей. Всего за период 2019-2021 гг. энергетиками выявлена 61 майнинг-ферма, незаконно израсходовавшая электроэнергию на 400 млн рублей.

Регионом-лидером по количеству несанкционированных подключений к электросетям для получения криптовалюты является Дагестан. В 2019-2021 гг. в республике зафиксировано 43 случая энерговоровства на 188,4 млн рублей. На втором месте «антирейтинга» Ингушетия. В республике за три года обнаружено 11 фактов хищения электроэнергии майнинг-фермами более чем на 150 млн рублей.

Оплата потребленной электроэнергии – в числе основных затрат при добыче цифровых активов, именно поэтому некоторые майнеры, пытаясь избежать расходов, прибегают к хищению энергоресурса. В результате этой сомнительной и противозаконной экономии сумма возмещения ущерба в десятки раз превышает оплату по показаниям прибора учета. Сумма возмещения рассчитывается, исходя из максимально возможного потребления подключенного оборудования в круглосуточном режиме с момента последней проверки. Счет дополняет штраф, предусмотренный действующим законодательством.

Действия «энерговоров» вводят стратегически важный сектор в зону повышенного риска. Во-первых, энергокомпания теряет средства на обслуживание, техническое переоснащение и модернизацию оборудования. Во-вторых, хищения электроэнергии в таких объемах становятся причиной превышения максимально допустимой нагрузки на энергообъекты. Это одна из основных причин технологических нарушений. Еще одно следствие незаконных действий – низкое напряжение в сети. Неучтенное потребление напрямую влияет на качество и надежность электроснабжения жителей.

«Россети Северный Кавказ» ведут активную работу по пресечению и предотвращению незаконного потребления электроэнергии майнинг-фермами. Мероприятия подразумевают целый комплекс мер, направленных как на профилактику хищений энергоресурса среди потребителей, так и на выявление коррупционной составляющей внутри компании.

По каждому случаю хищений рабочие группы предприятия составляют акты о бездоговорном и безучётном потреблении электроэнергии. Майнеров-энерговоров обязывают оплатить штраф и выставленный счёт, который значительно превышает стоимость электроэнергии, потребленной законным путём. Кроме того, соответствующие заявления направляются в правоохранительные органы для принятия дальнейших мер в рамках действующего законодательства. По большинству фактов возбуждены уголовные дела.

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