5 ДТП на Ставрополье за минувшие выходные

За прошедшие выходные 23-24 мая на территории Ставропольского края произошло 5 учетных ДТП, в которых 1 человек погиб и 8 человек получили травмы различной степени тяжести.

Вблизи Ставрополя непредоставление преимущества в движении привело к автоаварии с 4-мя пострадавшими. По предварительным данным, 23 мая около 8 часов на 311 км автодороги «Ростов-на-Дону – Ставрополь» водитель автомобиля «БМВ-325», двигаясь со стороны Михайловска в направлении Ставрополя, совершая маневр левого поворота, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «УАЗ», который двигался во встречном направлении. С травмами в больницу доставлены оба водителя и два пассажира «УАЗа». За рулем иномарки находился 30-летний житель Советского района, у него произведен биозабор жидкости на установление состояния опьянения. По факту происшествия проводится проверка.

Нарушение правил обгона в Шпаковском районе привело к опрокидыванию транспортного средства. По предварительным данным, 24мая около 17 часов 30 минут на 300 км автодороги «Ростов-на-Дону – Ставрополь» водитель автомобиля «Лэнд Ровер», двигаясь в направлении с. Московского, при совершении обгона не убедился, что встречная полоса свободна, проявил невнимание к дорожной обстановке, создал помеху для движения выполняющему обгон в попутном направлении автомобилю «ВАЗ-21124», который, чтобы избежать столкновения, выехал за пределы проезжей части и перевернулся. Госпитализация понадобилась 27-летнему пассажиру «ВАЗа». За рулем внедорожника находился 62-летний житель республики Калмыкия, у него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются.

В Труновском районе небезопасная скорость движения неопытного водителя привела к опрокидыванию автомобиля. По предварительным данным, 24 мая около 19 часов 30 минут на 274 км автодороги «Ростов-на-Дону – Ставрополь» водитель автомобиля «ВАЗ-21093», двигались со стороны Ставрополя в направлении села Бурукшун, выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил съезд в правую обочину с последующим опрокидыванием. 19-летний водитель госпитализирован. Выяснилось, что стаж вождения у пострадавшего – 1 год, за это время он 13 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, на автомобиле установлена зимняя резина. У водителя произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту происшествия проводится проверка, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.