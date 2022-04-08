670 килограммов отходов собрано в ходе «Чистых игр» в Пятигорске

Всего два часа понадобилось участникам экологического состязания, чтобы на склонах Бештау наполнить 90 больших мешков отходами. Региональный оператор «ЖКХ» выступил партнером «Чистых игр» и позаботился о вывозе собранного. Площадку эко-квест разделил с фестивалем трейлраннинга «Бештаугорский Крест». Сражаться с отходами выразили готовность 13 команд – всего 51 участник. Среди них и убежденные эко-активисты, и семьи с детьми (самым младшим 5 лет), и просто неравнодушные жители Кавминвод.

Старт Играм дал координатор Всероссийского экологического проекта на СтавропольеПавел Богданов. Результаты показали: природа курортного региона очень нуждается во внимании неравнодушных людей и требует бережного отношения к себе. Больше всего собрано тары от напитков и еды, оставленной любителями пикников.

Из 670 кг собранных отходов часть была отсортирована по видам, за что команды получали дополнительные баллы. Собрано 10 мешков пластика, 19 мешков металлических банок, 12 – со стеклом. И полсотни прочных пакетов — со смешанными отходами. Среди крупных находок оказались автомобильные двери, покрышки, старые металлические трубы. Состоялась и презентация найденных «артефактов» — необычных предметов, выбивающихся из общей массы собранных отходов. Кним полагалось придумать интересную историю их появления на территории уборки, чтобы получить дополнительные баллы. В числе нестандартных находок оказались давно неиспользуемый керамический высоковольтный изолятор, целый набор посуды, запчасти от пылесоса и даже сантехника.

По завершении подсчета баллов наиболее результативные команды награждены экологичными и функциональными призами от регоператора. Все отходы, собранные в ходе «Чистых игр», в том числе и крупногабаритные, вывезены предоставленной спецтехникой. Раздельно собранные пластиковые, стеклянные бутылки и металлические отходы после Комплекса сортировки отправятся на переработку, сообщает пресс-служба РО ООО «ЖКХ».