7 июля 1770 года – победа в Чесменском сражении

В этот день в 1770 году русский флот одержал триумфальную победу в Чесменском сражении, разгромив турецкий флот. В честь этой победы Екатерина II велела отчеканить медаль, на которой значилось лишь одно слово — «Былъ». Этот означало «Был турецкий флот, а нет его теперь».

Это было одно из крупнейших сражений России с Турцией во время войны 1768 — 1774 г. Оно состоялось 26 июня 1770 г. в Чесменской бухте Эгейского моря и завершилось сокрушительным разгромом османского флота. 7 июля является Днём воинской славы России — День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении.

Подробнее: https://histrf.ru/read/articles/chiesmienskoie-srazhieniie-event