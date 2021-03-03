8 Марта совсем скоро!

В Городском Доме культуры № 1 состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.

Первыми на сцену под аплодисменты зала поднялись пятигорчанки, номинированные на премию «Женщина года – 2020» в различных областях. Напомним, учредил премию Совет женщин города при поддержке главы Пятигорска. Горожанок, внесшие весомый вклад в общественную жизнь города-курорта, приветствовал представитель губернатора СК в муниципальном образовании Ставропольского края Вячеслав Ростовцев. Благодарственными письмами Думы города и главы Пятигорска за высокие показатели в работе и активное участие в городской жизни были отмечены и другие, не менее деятельные пятигорчанки. Атмосферу праздника добавили мероприятию яркие вокальные и хореографические номера в исполнении лучших творческих коллективов Пятигорска.