82 000 семей края потратили маткапитал на погашение ипотеки

Сразу после того, как в семье родился (или был усыновлен) ребенок, и возникло право на маткапитал, средства можно направить на следующие цели:

Первоначальный взнос при покупке квартиры в ипотеку, погашение основного долга, или процентов, если у семьи уже есть жилищный кредит, или она планирует его взять.



Получение ежемесячных денежных выплат. Право на них имеют семьи с невысоким доходом (не более двух прожиточных минимумов трудоспособного населения в крае), в которых второй малыш рожден или усыновлен с января 2018 года. Ежемесячные выплаты можно получать до исполнения ребенку трех лет.



Дошкольное образование детей, в том числе старших в семье, посещающих детские сады. Средствами капитала можно оплатить занятия в кружках, спортивных секциях и т.д. при условии, что дошкольная образовательная организация находится на территории Российской Федерации и имеет лицензию на оказание соответствующих образовательных услуг. Перечисление средств в данном случае осуществляется на счет образовательной организации безналичным путем.



Компенсацию расходов на приобретение товаров из определенного перечня для социальной адаптацииребенка-инвалида. При этом товар или услуга, которую семья планирует приобрести для ребенка-инвалида, должна быть одобрена лечащим врачом и впоследствии включена в индивидуальную программу реабилитации и абилитации.



За весь период на Ставрополье направили средства маткапитала на погашение ипотеки более 82000 семей, из них в 2022 году 3190 семей; на ежемесячную выплату — более 9000 семья, из них в 2022 году -1100 семей; оплатили образование детей — 9300 семей, из них в 2022 году — 315 семей; компенсировали расходы на адаптацию ребенка-инвалида — 9 семей за весь период.