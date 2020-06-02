А детям – мороженое!

Никакие запреты и ограничения, никакая инфекция не в силах отменить лето. А начинается оно, как известно, с Дня защиты детей. Именно 1 июня стартовали выплаты, которые, по поручению Президента России, адресованы российским семьям, воспитывающим детей. В этот же день сам Владимир Путин в очередной раз высказался о роли родителей в традиционных устоях России. «Миссия материнства и отцовства — одна из самых благородных, она приносит настоящее счастье», — подчеркнул глава государства. В режиме видеосвязи он пообщался с многодетными семьями, награжденными медалью «Родительская слава». Президент напомнил своим собеседникам о том, что защита и поддержка семьи будут закреплены в Основном Законе страны. С Днем защиты детей поздравил юных жителей Ставропольского края и губернатор Владимир Владимиров. «Благополучию подрастающего поколения посвящены краевые программы в образовании и здравоохранении, в спорте и культуре. Уверен, эти меры, помноженные на заботу и любовь в семьях, станут основой новых успехов и достижений юных ставропольцев», — отметил глава региона.

Яркие мероприятия в рамках праздника детства обычно охватывают все культурные площадки столицы СКФО. И хотя большинство из них в этом году состоялись в режиме онлайн, забота о подрастающем поколении – основной приоритет для руководства города. Первые помощницы местным властям — активистки женсовета — развезли сладкие подарки своим подопечным сами.

Лидер организации, депутат Думы Пятигорска Наталья Абалдуева, ее верные помощницы Татьяна Абаничева и Анна Галыгина, а также руководители подразделений Совета женщин в микрорайонах, воинских частях, культурно-национальных общинах города собрались с утра у проходной известного своей продукцией на всю страну ООО «Холод». Александр Соломко, как и его отец Виктор Соломко, Герой труда Ставропольского края, традиции благотворительности поддерживает и развивает. Пятигорские ребятишки из семей, которым требуется поддержка, без мороженого не остаются ни на Новый год, ни по другим праздникам. Ну а в День защиты детей тем более. В числе адресатов женсовета — семьи, воспитывающие четырех и более ребят, семьи с детьми-инвалидами, дети-сироты и, конечно же, воспитанники детского дома № 32. Обычно Наталья Абалдуева и ее подруги приезжают в детский дом с подарками и концертами, а в этот раз без прямых контактов пришлось обойтись, но мороженое отвезли. Угощение для ребят подготовила и председатель регионального отделения Союза женщин России в Ставропольском крае, Герой труда, почетный гражданин Ставрополья Татьяна Чумакова.

А в числе подопечных Совета женщин Горячеводска ( руководитель Елена Кучмасева) – семья Слободяник. Людмилу Слободяник, маму четверых ребятишек, уже поздравили работники детского садика № 30 «Белочка». Сама она призналась, что для ее детей – двойняшек Стефании и Романа (им по году и девять месяцев), Даниила (три с половиной) и Вадима (пять с половиной лет) — мороженое – любимое лакомство. Маленькая Стефания, как и положено женщине, поначалу закапризничала и застеснялась , но через пару минут все же ухватилась за сладкий брикет двумя ручонками. Пожелав малышам расти здоровенькими и счастливыми, активистки отправились дальше, к семье Харченко, где растут-подрастают на радость родителям аж семь детей! А детский смех в этот день звенел во всех уголках Пятигорска. Так что праздник состоялся.

Всего 2,5 тысячи брикетов передал детям ООО «Холод». В общей сложности заботой активисток охвачено 386 пятигорских семей.