А теперь – дискотека!

Пятигорск отметил День молодежи. Интерактивные площадки, мастер-классы, большая концертная программа и не только.

Провести время с пользой, активно или отдохнуть – план мероприятий для молодых пятигорчан позволял все. Так что отметили праздник с размахом. Даже дождь не помешал этому событию!

Основное действо развернулось в парке Победы. Пришедшие отдохнуть фотографировались с ростовыми куклами, участвовали в играх, которые проводили студенческие отряды, а также заряжались хорошим настроением на фестивале красок холи и пенной дискотеке. Творческие натуры получали новые навыки на различных мастер-классах: создавали предметы из полимерной глины, готовили лимонады, учились рисовать. А еще можно было бесплатно нанести рисунок хной, сразиться с соперниками в настольных играх или поучаствовать в шуточном соревновании по скоростному поеданию бургеров. Не забыли и о музыкальной составляющей праздника. Для зрителей выступили лауреаты городского фестиваля-конкурса «Студенческая весна», кавер-группа «Личности», шоу «Игры с огнем», а завершились мероприятия зажигательной дискотекой.