А вы получали судебный приказ?

С судебными приказами сталкивались многие. Уведомления на получение писем с пометкой «судебное» адресаты находят в почтовых ящиках и задаются вопросами: «Что это такое? Почему дело рассмотрено без моего участия? Как мне поступить в дальнейшем?»

Согласно Гражданско-процессуальному кодексуРоссийской Федерации судебный приказ — это судебное постановление, которое судья выносит единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника по различным требованиям.

Например, если заявлены требования о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей; начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы; о взыскании с граждан недоимок по налогам, сборам и другим обязательным платежам.

Судебный приказ — то же самое, что судебное решение. Он имеет силу исполнительного документа и по юридической силе приравнен к судебному решению. Его особенность заключается в том, что он позволяет, во-первых, повысить оперативность судебной защиты субъективных прав и эффективность исполнения, во-вторых, освобождает суды от тех дел, которые не нуждаются в развернутой процедуре рассмотрения.

Судебные приказы выдаются судьей без вызова взыскателя, должника, без слушания дела и направлены на обеспечение принудительного исполнения бесспорного требования, подтвержденного определенными документами.

Заявление о вынесении судебного приказа подается в суд по общим правилам подсудности, то есть по месту жительства (нахождения) должника. Приказ выносится без извещения сторон в течение пяти дней с момента поступления заявления в суд, основываясь на бесспорных письменных доказательствах. Это означает, что гражданин даже не будет знать, что против него вынесен судебный приказ. Копия приказа высылается должнику.

Если есть возражения относительно исполнения приказа, тогда в течение 10 дней со дня получения копии необходимо предоставить мировому судье, вынесшему судебный приказ, заявление о его отмене.

Приказ отменяется по тем основаниям, что должник возражает против его вынесения. В этом случае спор разрешается по правилам искового производства.

Если же в положенный срок возражения от должника не поступили, судебный приказ считается вступившим в законную силу и обращается к исполнению.

В том случае, если должник до вступления приказа в законную силу оплатил указанную в нем задолженность и предоставил в судебный участок подтверждающие документы, судебный приказ также подлежит отмене и государственная пошлина с должника не взыскивается.

Кредиторы и коллекторы,управляющие компании получили через суд более 90% решений о взыскании долга в рамках приказного производства. Это позволяет экономить деньги и время, но не всегда учитывает интересы должников. Вместо ясности приказное производство порой вносит неопределенность.

Мировым судьей судебного участка №4 г. Пятигорска за октябрь 2021 года вынесены судебные приказы в количестве 413 приказов о взыскании задолженности по коммунальным услугам, по кредитным обязательствам и т.д. Должники, получив судебный приказ, выражают свое несогласие с суммой задолженности и требованиями взыскателя.

Так гр. Г. по возращении из командировки обнаружил в почтовом ящике письмо с судебным приказом. Ознакомившись с судебным приказом, предоставил суду возражения, просит судебный приказ отменить, поскольку собственником квартиры, указанной в судебном приказе, он не является. Неоднократно он сообщал об этом в управляющую компанию, предоставив им справки, однако управляющая компания это игнорировала и обратилась в суд с заявлением о взыскании задолженности, введя в заблуждение суд.

Суд, ознакомившись с заявлением, исследовав материалы дела, удовлетворил заявление должника и судебный приказ отменил.

Помните:если в отношении вас уже возбуждено исполнительное производство, то после отмены судебного приказа не забудьте уведомить об этом приставов заявлением о прекращении исполнительного производства!

Информацию подготовила помощник мирового судьи судебного участка №4 г. Пятигорска Акопян В.В.