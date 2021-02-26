А вы правильно перевозите детей?

Февраль 26, 2021 Главные новости, Право и закон, Пятигорская Правда 0 87

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции вышли на рейд, чтобы проконтролировать, как пятигорские водители соблюдают правила перевозки детей в автотранспорте. В результате утреннего мероприятия было выявлено 4 водителя, которые перевозили маленьких пассажиров без детских автокресел и ремней безопасности. В отношении нарушителей составлены административные материалы, на служебных планшетах продемонстрированы видеоролики с социальной рекламой по безопасности дорожного движения и вручены тематические памятки.

Госавтоинспекция города Пятигорска призывает водителей обязательно использовать детские удерживающие устройства при перевозке детей, ведь речь идет о самом ценном — жизни и здоровье ребенка!

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