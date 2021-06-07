«Абилимпикс» готовит чемпионов

Пятигорск стал местом сборов тренеров национальной сборной «Абилимпикс» Это один из этапов подготовки к X Международному чемпионату по профессиональному мастерству среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 66 тренеров со всей России собрались на трехдневный форум в пятигорском филиале РГСУ. В первый день сборов участники обсудили организационные вопросы подготовки, опыт проведения международных и национальных чемпионатов, поговорили о работе в социальных сетях, имидже тренера, развитии личного бренда эксперта. В воскресенье в центре внимания были вопросы мотивации, преодоления стресса, планирования тренировочного процесса, а также общие правила чемпионата «Абилимпикс».Зааключительный день форума посвятили технологиям контрольных срезов, психологическим аспектам подготовки национальной сборной и командообразующему тренингу.

Напомним, «Абилимпикс» — международное некоммерческое движение, цель которого — повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования среди инвалидов. Россия присоединилась к движению в 2014 году. Национальный центр «Абилимпикс» создан на базе Российского государственного социального университета (РГСУ). Регулярно проходят региональные и национальные чемпионаты, число участников ежегодно растет. Проект получил широкую поддержку общественных организаций, представителей волонтерских, добровольческих движений, бизнеса, НКО.

По словам Президента России Владимира Путина, «Абилимпикс» вносит серьезный вклад в решение таких важных проблем, как формирование доступной среды, создание условий для профессиональной и творческой самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья. «Абилимпикс» помогает участникам совершенствовать навыки и умения, находить себя и в жизни, и в работе. В следующем году юбилейный X Международный чемпионат «Абилимпикс» пройдет в Москве и, как ожидается, соберет представителей более 30 стран.