Администрация Пятигорска будет защищать и сохранять курортно-историческую часть города

Об этом сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Администрация Пятигорска приступает к разработке научно-исторической документации по установлению статуса достопримечательного места для курортно- исторической части города (27 улиц и более 40 000 кв. м. общественных территорий). Целью установления статуса достопримечательного места является сохранение и регенерация исторической градостроительной и природной среды, обеспечение физической сохранности ценностной структуры, а также обеспечение эффективного функционирования территории достопримечательного места в современных условиях. Будет проделана серьезная работа по разработке проекта предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах достопримечательного места.

Как отметил Дмитрий Ворошилов, это позволит сохранить культурное наследие Пятигорска и упорядочить режим использования как строений, так и земельных участков, входящих в историческую часть города. Глава Пятигорска предложил всему архитектурному сообществу города, историкам и краеведам принять участие в этой работе. Свои идеи, предложения и замечания можно направлять в директ Инстаграм-страницы Дмитрия Ворошилова.