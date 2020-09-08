Афиша празднования 240-летия Пятигорска

До кульминации торжеств остается несколько дней, каждый из которых обещает быть по-своему интересным, насыщенным и ярким. Балы, арт-фестивали, концерты, творческие встречи, вечерние киносеансы под открытым небом — что выбрать, куда сходить? Расскажем подробно. Итак, 7 сентября в Детской художественной школе открылась выставка «Пятигорск глазами детей». 9 сентября в 12:00 в администрации города наградят победителей и участников онлайн-конкурса «Готов к труду и обороне? Докажи реально, покажи виртуально!» Конкурс проходил весной, в период действия в городе карантина и других строгих ограничений, связанных с противодействием коронавирусу. Участникам нужно было прислать в оргкомитет видеофиксацию выполнения тестов ГТО, видеоролики о домашних тренировках или подготовить презентацию «ГТО в Пятигорске». Из десятков конкурсных работ отобраны лучшие, их авторов ждут призы и подарки. В этот же день в 16:00 в парке Цветник открывается инклюзивный бал: участвовать в нем будут танцевальные пары, в которых артист с серьезными нарушениями здоровья выступает с партнером, не имеющим физических ограничений. Эту идею еще в начале лета на встрече с главой города предложили волонтеры-медики. В целом, опыт мероприятий такого формата в стране, конечно, есть, но на открытых площадках такие балы проводят крайне редко. В Пятигорске же решили не ограничивать участников и зрителей рамками танцевального класса или клуба и выбрали в качестве танцпола нижнюю часть парка Цветник, у Лермонтовской галереи. Продолжится вечер 9 сентября еще одной танцевальной вечеринкой — на площадке прямо под скульптурой «Орел» молодежь покажет разные стили и направления современной хореографии. Начало — в 19:00. Завершит программу дня необычный ночной музейный проект «По спирали времени» — в Пятигорском краеведческом музее. Впрочем, это далеко не вся афиша ближайшей среды. В этот же день, 9 сентября, начинает работу фестиваль «Осенний культурный марафон», подготовленный Российским фондом культуры в сотрудничестве с администрацией Пятигорска. В 14:00 в Академической галерее состоится творческая встреча с актрисой и телеведущей Надеждой Михалковой, в 18:00 в Детской художественной школе запланирован концерт автора песен к мультсериалам «Фиксики» и «Смешарики» Игоря Шевчука, а в 19:00 в ГДК №1 пройдет спектакль «Потехе — час» театра «Hand made» из Санкт-Петербурга. Напомним, посещение мероприятий в рамках «Осеннего культурного марафона» будет бесплатным, но по заранее заказанным пригласительным билетам. В четверг 10 сентября марафон праздничных событий продолжит акция «Мы — граждане России!»: в 11:00 юным отличникам в учебе, активным участникам жизни школы и города будут торжественно вручены паспорта прямо на вершине Машука. В 15:00 в Доме Алябьева начнет работу персональная выставка московского художника-графика Сергея Филенко. Увидеть здесь можно его иллюстрации к драме Лермонтова «Маскарад». Работы выполнены в смешанной технике: темпера, акварель и тушь по белой и черной бумаге. В 16:00 в Городском доме культуры №1 запланировано открытие мемориальной таблички, посвященной поэту Андрею Дементьеву (его имя теперь и будет носить ГДК). А вечером, начиная с 19:00, приятный подарок ждет всех любителей кавер-групп. Концерт одновременно стартует в разных точках города: в парке Цветник выступит коллектив «Старые песни», на проспекте Кирова — «Джет Бит», а на площадке у озера Провал — дуэт «Jam». Что касается «Осеннего культурного марафона», 10 сентября обещает стать одним из самых насыщенных дней программы. Так, в 14:00 стартует творческая встреча и выставка художника-иллюстратора Юрия Богачева. «Жизнь героя в книжном пространстве» — так называется мастер-класс, который он проведет в Академической галерее. Здесь же в 16:00 гостей встречает писатель, сценарист, прозаик, автор детективных и исторических романов Леонид Юзефович. В 17:00 в парке Цветник состоится творческий вечер композитора, заслуженного деятеля искусств РФ Григория Гладкова. А в 19:00 в ГДК №1 запланирован концерт победительницы шоу «Голос 60+» Лидии Музалёвой. Вот такие события ждут пятигорчан и гостей города-юбиляра в середине недели. Подробнее о программе на 11-13 сентября (основные дни празднования) расскажем в следующем материале.