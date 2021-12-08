Афон глазами греческого фотохудожника

Экспозиция Костаса Асимиса «Наш Афон» организована на площадке музейно-выставочного комплекса «Россия. Моя история» по благословению архимандрита Евлогия, настоятеля Пантелеимонова монастыря на горе Афон и при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО. Святая гора Афон – главная тема жизни и творчества Костаса Асимиса вот уже более 30 лет.

В Пятигорск фотохудожник привез экспозицию, которая с успехом была встречена в Германии, Польше, Чехии, Италии, Швейцарии, Франции, Великобритании, а также в Москве и многих других российских городах. Представлено около 300 работ: снимки святынь, моментов праздничных богослужений и будничных трудов святогорских монахов, природы, скитов, келий, удивительных строений афонских монастырей. Центральную часть экспозиции составляют портреты афонских старцев, монахов, послушников. По словам самого фотохудожника, «это признание в любви к святому месту и людям, которые там живут». В торжественном открытии выставки приняли участие архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, и.о. заместителя председателя Правительства Ставропольского края Денис Давыдов, министр культуры региона Татьяна Лихачева, другие почетные гости.

— Здесь запечатлена на время остановившаяся вечность. То, что в нашей жизни очень драгоценно, никогда не обесценивается. То, что делает нас счастливыми, – вера, — отметил архиепископ Феофилакт. Юрий Чайка вручил Костасу Асимису благодарственное письмо «За вклад в духовно-нравственное развитие Северного Кавказа».