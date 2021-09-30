Актер Илья Малаков впечатлен Пятигорском

Об этом звезда «Легенды о Коловрате» рассказал «Пятигорской правде» во время съёмок в сериале «Шифр», где он играет капитана пятигорской милиции.

— Персонаж мне глубоко симпатичный, — поделился Илья. — Я режиссёру за него очень благодарен. Это хороший советский тип людей, честных, чистых. Но он у меня немного курортный. И, самое главное, чем больше я общаюсь с пятигорскими людьми, тем больше я понимаю, что мы его делаем в правильном русле. Приехали какие-то люди из Москвы, суету наводят. А у нас тут все под контролем, все нормально, все схвачено, решается потихоньку. И он в этом ритме живет. И, конечно, для него появление главных героинь — это стресс. И поэтому мы видим, как он с ним справляется. Но он и учится у московских коллег профессиональным качествам.

Сам Илья в Пятигорске впервые. «Мне очень нравится ваш город. Главным показателем того, как он мне нравится, является тот факт, что я сюда уже привез маму и сестру. Мы провели вместе дня четыре. Посмотрели какие-то основные достопримечательности города. Поднимались и на Машук, и на Бештау, грелись в термальных источниках, пили разные минеральные воды. Я сначала, когда сюда летел, очень с осторожностью относился: как это — курорт, а моря нет. А когда прилетел, я про это море забыл вообще на второй день. Здесь всего хватает и даже хорошо, что моря нет — нет и большого количества людей, и ты можешь спокойно гулять, дышать воздухом, наслаждаться видом прекрасных архитектурных зданий, сохранившихся с советского периода, в которых мы снимаем сериал, и общаться с интересными людьми, кушать вкусную еду, что очень важно, и пить, опять же, полезную минералку», — отметил Илья.

Актёру больше всего понравился «Красноармейский» источник. Красноармейская вода напомнила ему колодезную воду из посёлка под Рязанью, откуда он родом. Но при этом она минеральная.

Обсудили мы историю с необычно холодным сентябрём.

«Нам повезло, что важные сцены, которые требовали солнечной погоды, они были сняты. Но бывает дождь и ничего ты не сделаешь. Как-то режиссёр, операторы, художники из этой ситуации выходят. Я думаю, что все получается», — сказал Илья Малаков.