Актерский дар – учеба и игра

Итоги года каждый подводит по-своему. Так, выпускники курсовактерской школы Никиты Алферовапредставили на суд друзей и близких спектакль «Восемь любящих женщин»Робера Тома.

В том, что земля пятигорская на таланты богата, не сомневается никто.Тех же самодеятельных театровв нашем городе по пальцам вряд ли перечесть. Хотя в актерском деле без искры Божьей никак. Да еще и отучиться желательно в том же знаменитомЩепкинском, к примеру… Однако поставленной задаче исполнительницы ролей в упомянутой постановке соответствуют вполне.Тут тебе и накал страстей, и неподдельные эмоции, дикция, пластика, ритм. Даже не верится, что на сцене не профессионалы, а обычные менеджеры, провизоры, пенсионерки…И не только «курсанты» театральной школы.

О том, что для будущей постановки требуется возрастная актриса, пенсионерка Нина Витальевна Лизогубуслышала случайно. А так как о сцене мечтала с юности, решила мечту воплотить в жизнь. Пришлось почти год ходить на репетиции, но результат впечатляет. В роль бабушки – суматошной дамы себе на уме – вжилась вполне органично. Причем играть пришлось два вечера подряд –другой актрисы серебряного возраста у постановщика не нашлось! Зато парочка исполнительниц из первого состава перекочевала во второй, но уже в других ролях…

Ах, если бы не эпидобстановка и ряд иных обстоятельств, блестящей игрой самодеятельных артисток могло бы насладиться гораздо больше поклонников театра!Но и камерная, практически домашняя атмосфера не обошлась без непременных атрибутов театральной премьеры – волнения дебютантов, бурной ответной реакции со стороны зрителей, оваций и цветов.

Никита Алферов, режиссер-постановщик:

— Замахнулся на пьесу Робера Тома не случайно. Среди моих учеников не так уж много мужчин. В Пятигорске, как известно, наиболее активную часть населения представляют женщины. Ав этой детективной истории (кстати, отмечающей 60-летие своего первого выхода на театральные подмостки) – всего одна мужская роль…С выпускниками курсов мы уже ставили такие спектакли, как «20 минут с ангелом» Вампилова, «Ведунья» Лавриненко, «Женитьба Бальзаминова, или История одного ЮЗЕРА» по Островскому… Декорации у нас весьма условны. Костюмы — из гардероба самих артистов. Звук и свет – это уже на мне… Конечно, есть мечта создать театральный коллектив на постоянной основе. Но беда у людей творческих одна – отсутствие помещений. Если когда-нибудь обзаведусь собственным домом, обязательно выделюплощадь под театр!

Кстати

Пьеса «8 женщин» Робера Тома — классический детектив. В одном отдаленном от людей доме рано утром находят убитым его хозяина. Вокруг собрались 8 любящиженщин, среди которых жена, дети, близкие и не очень родственницы, служанки. Снежная буря, отравленные собаки, поломанный телефон, запертые ворота и неожиданная развязка…

Для справки:

Никита Алферовв 2002 году окончил ВТУ им. Щепкина. С 2002-го по 2013-й работал в московском Новом драматическом театре. Артист высшей категории. Преподавал актерское мастерство в 123-й школе Москвы с театральным уклоном. В 2014-м основал Школу актерского мастерства Никиты Алферова. Преподает актерское мастерство в школе № 12 и гимназии № 4 Пятигорска.