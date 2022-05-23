Активисты Пятигорска с помощью живой инсталляции призвали водителей уважать права пешеходов

Тематическими плакатами с призывами к дорожной безопасности встречают участников дорожного движения пятигорские школьники. На одном из загруженных перекрестков курорта учащиеся 15-го лицея вместе с автоинспекторами организовали дежурство. Для привлечения внимания водителей и пешеходов дети смастерили несколько табличек, на которые нанесли обращения – уважать права пешеходов, использовать световозвращающие элементы и соблюдать скоростной режим.

С этими табличками активисты обращаются к участникам движения, проводят с ними беседы, рассказывают о цели акции и желают добрых дорог и предлагают сфотографироваться с плакатами. Снимки участники акции размещают в одной из социальных сетей, чтобы привлечь внимание пользователей сети Интернет к проблеме дорожной грамотности.

Совместная акции детей и сотрудников Госавтоинспекции организована в рамках краевого мероприятия «Внимание, дети!».