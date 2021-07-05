Активные каникулы для маленьких пятигорчан

Пятигорские школьники тропами Пушкина поднялись к пяти вершинам Кавминвод. Летние каникулы воспитанники Центра имени Р. Р. Лейцингера проводят активно и творчески: ребята совершили пять походов к горным вершинам Пушкинской Пятигории — Бештау (1401 м), Змейке (994 м), Машуку (993 м), Развалке (926 м) и Железной (856 м). Обязательной частью каждого похода стало чтение на фоне гор пушкинских стихов, посвященных Кавказу. Видео и фото можно посмотреть здесь: https://цдтэит-пятигорск.рф/item/810136

— А. С. Пушкин был на Кавминводах в 1820 году и покорил пять вершин. С нашими детьми в центре мы сначала изучали творчество поэта, а затем повторили его маршруты, — рассказала директор пятигорского Центра туризма, экологии и творчества имени Р. Р. Лейцингера Ирина Стороженко. Кроме того, для школьников были организованы экскурсии по пушкинским местам в Кисловодске, Железноводске и Пятигорске. Новый проект «Пушкинская Пятигория» реализуется на стыке туризма, краеведения и просветительской деятельности. Возраст участников — 12–16 лет.