Акция «Мы в ответе за свое будущее!»

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Пятигорску в рамках профилактической акции «Мы в ответе за свое будущее» посетили общеобразовательные школы города-курорта и провели серию «круглых столов». Цель мероприятия — предупреждение и пресечение экстремистской деятельности, а также формирование у молодежи активной жизненной позиции.

Инспекторы по делам несовершеннолетних поговорили с ребятами о безопасном поведении не только в общественных местах и в быту, но и в виртуальном пространстве.

— В сети Интернет нынешнее подрастающее поколение проводит большое количество времени. Как и в любом обществе, наряду с пользой в виртуальном мире есть немало и опасностей, — говорят полицейские. – Наша общая задача – знать об этом и уметь отличить плохое от хорошего.

Через социальные сети на неокрепшее сознание подростков могут воздействовать те, кто осуществляет противоправные действия; способов вовлечения в них молодежи существует немало. Важно знать об этом и о том, к каким последствиям может привести неправильный выбор.

В преддверии летних каникул полицейские напомнили подросткам о вреде наркотических средств, психотропных веществ и об ответственности за правонарушения и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Пожелания сотрудников органов внутренних дел: чтобы долгожданные каникулы были только на радость и пользу, а главное – прошли в полной безопасности.