Акция «В Новый год – без долгов» проходит на Ставрополье

Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю проводит информационную кампанию «В Новый год — без долгов!» и призывает налогоплательщиков оплатить налоговую задолженность. Срок уплаты налога на имущество, транспортного и земельного налогов истек 1 декабря, и с этого дня гражданам начисляется пеня, поэтому следует поторопиться с оплатой.

Налоги можно уплатить на сайте ФНС России www.nalog.gov.ruв сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также в мобильном приложении «Налоги ФЛ».Для подключения к личному кабинету необходимо подать заявление в любую налоговую инспекцию. Портал госуслуг также дает возможность доступа к личному кабинету налоговой службы: достаточно ввести при входе в личный кабинет те же реквизиты, что и на госуслугах.В кабинете налогоплательщик может увидеть объекты налогообложения, начисления по ним, суммы к уплате и оплатить налоги. Если привычнее платить через банк, то можно распечатать платежные документы самостоятельно.

В случае неуплаты должнику направляется требование с предложением уплатить суммы в установленный срок, далее заявление о взыскании за счет имущества физического лица направляетсяв суд. По решению суда возбуждается исполнительное производство о взыскании.Налоговыми органами ежедневно начисляется пеня. Кроме того, должник обязан будет уплатить исполнительский сбор в размере семи процентов от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее одной тысячи рублей с должника-гражданина.

Перед заграничными поездками стоит обратить особое внимание на такую меру к должникам, как запрет на вылет из страны, если сумма задолженности свыше тридцати тысяч рублей. Прежде чем планировать отдых за границей, необходимо убедиться, что задолженности нет.