Акватлон «SwimRun» – бегом и вплавь!

В Пятигорске вновь состоялся акватлон, единственный в СКФО, где участники вначале преодолевають дистанцию вплавь по воде, а затем бегом по суше. Впервые он прошел в 2019 году, и уже тогда обрел огромную популярность.

И в этот раз с раннего утра на площадке у Новопятигорского озера развернулся стартовый городок, где проходила регистрация участников и осуществлялась выдача стартовых пакетов. В город-курорт съехались спортсмены из 47 городов из 15 субъектов РФ. Согласно условиям соревнований участникам были предложены два вида стартов — Lite и Pro. В рамках первого было необходимо проплыть 600 метров, после чего пробежать 1,5 километра. Вторая же дистанция представляла 1,5 километровый заплыв плюс 10 километров бегом.

Удовольствие спортсмены получили огромное, проигравших не было. Однако на пъедестал почета дистанции LITE вышла Ксения Ермолова – 1 место; 2 место у Анны Бычковой; 3-е заняла Анастасия Грицук. Среди мужчин на 1 месте Николай Кулишов, 2-е у Андрея Мазакова, на 3-м Олег Трепалин.

В эстафете LITE 1-е место у команды «Savol»; второе место у коллектива «Быстрее. Выше. Сильнее» и третье — у команды «7 я»

На дистанции PRO: 1-е место — Лолита Кладовикова; 2-е — Анастасия Кучеренко; 3-е Светлана Сергеева. Среди мужчин на 1-м месте Андрей Митрофанов, 2-е место занял Антон Медведев, 3-е — у Ивана Гонтаренко.

В эстафете PRO: лидировал коллектив «001» , 2-е место у команды «Два Ивана, 3-е место заняли атлеты «На спорте».