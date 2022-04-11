Аллея городов-побратимов скоро появится в Пятигорске

Здесь будет высажено 8 елей – по числу побратимов города-курорта. А в самом начале аллеи планируется установить памятный знак с названиями породненных городов. Напомним, в разные годы Пятигорск заключил соглашения о побратимских связях с 8 городами в разных уголках Земного шара: Панагюриште (Республика Болгария), Дубьюк (США, штат Айова), Шверте (ФРГ, земля Северный Рейн-Вестфалия), Трикала (Греческая республика), Хевиз (Венгрия), Кочин (Республика Индия, штат Керала), Дилижан (Республика Армения) и Дэчжоу (Китайская Народная Республика, провинция Шаньдун).

— В ближайшее время с депутатами Думы города планируем высадить Аллею городов-побратимов. Пятигорск умеет дружить и всегда готов развивать народную дипломатию, — отметил в своем телеграм-канале глава города Дмитрий Ворошилов.