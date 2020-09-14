Аллея Славы: 12 звезд и вся команда

Приложишь ладошку – желание исполнится! Если веришь, конечно. Однако энергетикой силы людей известных, состоявшихся, напитаешься точно… В Пятигорске в рамках празднований Дня города появилась Аллея Славы, где разместились бронзовые знаки с отпечатками рук звезд эстрады, кино, спорта, которые считают Пятигорск родным городом…«Звездная дорожка» пролегла буквально в сотне метров от музея «Россия – моя история», открывшегося накануне в парке Победы. Медийных лиц в эти дни на праздничных площадках Пятигорска можно было встретить немало. Церемонию презентации Аллеи Славы провел популярный телеведущий, актер Александр Олешко. Первое слово – губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову.

— Сегодня каждый должен гордиться своей малой Родиной и теми талантами, которые выросли на этой земле и сейчас являют пример для наших детей.– убежден руководитель края.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов поделился с собравшимися: идея создания Аллеи Славы возникла в его кабинете на одной из встреч с пятигорчанами, прославившими город спортивными и творческими победами далеко за его пределами:

— Открывая столь масштабный проект, хотелось бы особо отметить тех людей, кто своим трудом внес значительный вклад в экономику, образование и социальную сферу города. А также тех, кто уже на сегодняшний день добились значительных высот и прославляют курорт на всероссийском и мировом уровне, — отметил Дмитрий Ворошилов. Установили на этой территории и Доску Почета Пятигорска, где представлены около двух десятков талантливых работников различных профессий, внесших значительный вклад в развитие курорта, заслуживших почет и признание. В их числе Эмма Дзитиева, Николай Барышников, Татьяна Литвинова, Ирина Мирошникова, Юрий Тюрин и другие пятигорчане.

В Пятигорске всегда жили талантливые люди. И сегодня имена пятигорчан продолжают греметь на всю Россию. Продюсер, музыкант, капитан команды КВН «Сборная Пятигорска Семен Слепаков стал первым обладателем памятного знака на Аллее Славы Пятигорска. Звездный список юмористов продолжил. Алексей Ляпоров – сценарист, чемпион Высшей лиги КВН, креативный продюсер «Comedy club». Аплодисментами встретила публика Марину Орлову– киноактрису, певицу, композитора, режиссера, продюсера, члена гильдии актеров Голливуда. В числе звездных имен — Давид Айрапетян – заслуженный мастер спорта России по боксу, бронзовый призер XXX летних Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион Европы. Давид Аванесян – боксер-профессионал, чемпион мира по версии WBA, чемпион Европы по версии европейского боксерского союза. Ольга Сыпкова – мастер спорта России по фехтованию, призер этапа Кубка мира. А в общей сложности 12 знаменитостей. А команда КВН «Сборная Пятигорска», чемпион Высшей лиги КВН-2004, удостоилась отдельного памятного знака.

Мнения:

Семен Слепаков:

— Чувствуется, что сегодня наш город — в руках неравнодушных людей. Пятигорск похорошел. Как бы банально это ни звучало. Я свой город люблю. Любил его и раньше, когда отовсюду торчала голая арматура и все было усыпано мусором. А сейчас люблю тем более. И не сомневаюсь: с каждым годом Пятигорск будет становиться все лучше.

Давид Айрапетян:

— Конечно, я с боксом не расстался. Буду продолжать дело своего тренера Валерия Энтальцева — воспитывать чемпионов — в школе бокса его имени, которая открывается после реконструкции в поселке Горячеводском. А идея Аллеи Славы, конечно же, «крутая». Спасибо Дмитрию Юрьевичу, что ее поддержал. Для всех, кого здесь отметили, это очень почетно и ко многому обязывает.