Аллея слив — в знак дружелюбия Пятигорска

Аллея городов-побратимов города-курорта Пятигорск появилась сегодня в Комсомольском парке.

Ее составляют девять слив сорта «писсарди»: по четыре дерева по краям, как символ побратимских городов, и одно в центре — эта слива олицетворяет Пятигорск.

В высадке аллеи приняли участие глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, председатель городской Думы Людмила Похилько, директор Дома национальных культур Юлия Мальцева, депутаты столицы СКФО.

— 50 лет назад у Пятигорска появился первый город-побратим: Панагюриште в Болгарии, — рассказала Людмила Похилько. — Ситуация в мире сейчас непростая. Но, обратите внимание, что мы намеренно выбрали для аллеи территорию, где могут появиться еще деревья. Мы будем продолжать дружить, устанавливать побратимские отношения, сажать в память об этом сливы — для наших детей.

Важно, что в аллее появились все наши города-побратимы, не смотря на то, что некоторые страны сегодня относятся к России негативно. Пятигорск уважает побратимские связи.

Города-побратимы Пятигорска:

1972, Панагюриште, Болгария;

1989, Дюбьюк, США;

1992, Шверте, Германия;

1995, Трикала, Греция;

2012, Хевиз, Венгрия;

2012, Кочин, Индия;

2018, Дилижан, Армения;

2021, Дэчжоу, Китай.