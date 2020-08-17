Аллея звезд в подарок городу

Аллея звезд появится в Пятигорске в день юбилея города! Свое 240-летие «вечно юный и прекрасный» Пятигорск отпразднует 11-13 сентября. Открытие Аллеи звезд станет первым крупным событием праздничной «трехдневки». У Новопятигорского озера раскинется звездная россыпь имен и фамилий всех, кто в разные годы прославил город. При этом «действующие» знаменитости (спортсмены, кавээнщики, сценаристы и резиденты ComedyClub, музыканты, артисты телесериалов и большого кино) станут активными участниками праздничной программы.

Впрочем, список звезд еще окончательно не сформирован. Пятигорчан приглашают принять участие в проекте и предложить свои кандидатуры. Кто может получить именную звезду на Аллее у озера? Человек или коллектив, внесший значительный вклад в развитие культуры, искусства, телеиндустрии, спорта, а также прославивший родной город в России и за ее пределами. А кто вправе предложить кандидатуру на получение именного памятного знака?

Глава Пятигорска, депутаты Думы города, общественные организации, а также инициативные группы граждан численностью не менее 10 человек. Куда и как можно отправить заявку и документы? Согласно положению — в администрацию города Пятигорска и не позднее, чем за три недели до празднования Дня города. Письма, составленные по форме представления , принимают на электронный адрес: [email protected], уточнить информацию можно по номеру телефона: 8 (8793) 97- 34- 23. Оригиналы документов необходимо передать в администрацию города в кабинет 706. Как и кем будет приниматься окончательное решение? Итоговое присвоение именных звезд на Аллее производится решением специально созданной комиссии — путем открытого голосования.