Аллея звезд в подарок городу

Август 17, 2020 Главные новости, Культура, Пятигорская Правда 0 17

Аллея звезд появится в Пятигорске в день юбилея города! Свое 240-летие «вечно юный и прекрасный» Пятигорск отпразднует 11-13 сентября. Открытие Аллеи звезд станет первым крупным событием праздничной «трехдневки».   У Новопятигорского озера раскинется звездная россыпь имен и фамилий    всех, кто в разные годы прославил город. При этом «действующие» знаменитости (спортсмены, кавээнщики, сценаристы и резиденты ComedyClub, музыканты, артисты телесериалов и большого кино) станут активными участниками праздничной программы.

Впрочем, список звезд еще окончательно не сформирован. Пятигорчан приглашают принять участие в проекте и предложить свои кандидатуры. Кто может получить именную звезду на Аллее у озера?  Человек или коллектив, внесший  значительный вклад в развитие культуры, искусства, телеиндустрии, спорта, а также прославивший  родной город в России и за ее пределами. А кто вправе предложить кандидатуру на получение именного памятного знака?

Глава Пятигорска, депутаты Думы города, общественные организации, а также инициативные группы граждан численностью не менее 10 человек. Куда и как можно отправить заявку и документы? Согласно положению  — в   администрацию города Пятигорска и  не позднее, чем за три недели до празднования Дня города.   Письма, составленные по форме представления , принимают  на  электронный адрес: [email protected], уточнить информацию можно по номеру телефона: 8 (8793) 97- 34- 23. Оригиналы документов необходимо передать в администрацию города в кабинет 706. Как и кем будет приниматься окончательное решение? Итоговое присвоение именных звезд на  Аллее  производится решением специально созданной комиссии — путем открытого  голосования.

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