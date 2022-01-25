«Ангел-защитник» появится в Пятигорске

В Пятигорске подведены итоги конкурса на лучший эскиз памятника казакам-защитникам. Среди более 20 конкурсных работ жюри выбрало победителя – это эскиз композиции «Ангел-защитник». Мемориал посвящен казакам-терцам — основателям станицы Горячеводской, а также представителям других поколений казаков – защитников Отечества. Как отметил на своей инстаграм-странице глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, дату подведения итогов конкурса казаки Горячеводского станичного общества выбрали неслучайно: 24 января.

— День памяти жертв политических репрессий против казачества. Установить памятник планируется в обновленном и благоустроенном сквере Победы в поселке Горячеводском. Выполнен и установлен мемориал будет на добровольные общественные пожертвования.