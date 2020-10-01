Анна, которая может запомнить все

Человеку не ведомы его возможности, и это так. По крайней мере, многие люди не пользуются и десятой долей своего потенциала. Например, наш мозг может запоминать огромное количество самой разной информации за короткий срок и надолго. Доказать это легко может пятигорчанка Анна Бондаренко, которая совсем недавно выступала на шоу «Удивительные люди» (пятый сезон, первая серия) на канале Россия2, представляя наш город. Тем, как это было, она поделилась с читателями «Пятигорки».

На шоу Анна продемонстрировала эффект уникальных мнемотехник в действии. Это был очень сложный номер, связанный с движущимися картинками.

— Каждый участник танцевального казачьего ансамбля сначала назвал свое имя и возраст, а затем вместе они исполнили танец, — рассказывает Анна Бондаренко. – От меня требовалось после номера самой назвать имя и возраст каждого, а также то, какие движения кто из них выполнял на сцене. И я справилась. Хотя было сложно. Не все мнемотехники занимаются движущимися картинками.

Сегодня Анна может не только сама быстро запомнить все, что ей нужно. Она учит этому других людей в онлайн школе мнемотехник «ФИС». С чего все началось? О мнемотехниках ей рассказал отец ее учеников Иван Яковенко.

— Мы решили составить полностью расписание всех дел, по которому живут и его и мои дети, — поделилась Анна Бондаренко. – И оказалось, что полностью свободного времени в сутки у них всего 15 минут! Катастрофически мало. А мнемотехники позволили им гораздо быстрее запоминать информацию, так что отпала нужда в репетиторах.

Вскоре появилась идея открыть свою школу. Отправной точкой стала поездка в Москву на мастер-класс к Доминику О Брейди — девятикратному чемпиону мира по спортивному запоминанию. Анна и Иван стали прокачивать себя по его методикам.

Сегодня в «ФИС», возглавляет которую Иван Яковенко, занимаются люди не только из разных городов России, но и других стран. В школу принимают, начиная с 9 лет. Раньше нет смысла, у ребенка еще нет необходимого жизненного опыта. Малышей к мнемотехникам Анна подводит через математику.

— Мы помогаем людям справиться с самыми разными, узкими, специфическими задачами, — говорит Анна Бондаренко. — Например, 67-летней певице из Краснодара, которая после общего наркоза стала замечать, что у нее ухудшилась память, мы помогли запоминать тексты песен. Жительнице Чехии рассказали, как выучить огромное количество анатомической информации на чешском языке. Мы учим за несколько часов тому, что люди потом применяют всю жизнь. Сначала все проходят базовый курс, затем, либо уходят в свою специализацию, либо – в спортивное запоминание.

Изначально не планировалось открывать школу в режиме онлайн. Но пандемия внесла свои коррективы. Сейчас Анна и Иван планируют обучать преподавателей в школах с помощью вебинаров и лекций. Это нужно для того, чтобы мнемотехники шагнули в СОШ и повысили КПД нашего образования. Тогда дети смогут осваивать учебник, рассчитанный на год, за один месяц.