Анонимка не повод

В соответствии со статьей 141 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.

Вместе с тем на основании п. 46 инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД РФ заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, происшествиях, утвержденной приказом МВД России от 29.08.2014 № 736, по решению руководителя (начальника) территориального органа МВД России анонимными заявления и сообщения о преступлении направляются в соответствующие подразделения территориального органа МВД России для использования в установленном порядке в оперативно-розыскной деятельности, а заявления и сообщения об административном правонарушении, о происшествии и материалы их проверки приобщаются к номенклатурному делу.

При этом заявление признается анонимным не только в том случае, если отсутствует указание лица, от чьего имени оно составлено, но также и в случаях, если в ходе проверки заявления о преступлении или происшествии будет установлено, что в качестве заявителя указано лицо, не обращавшееся в территориальный орган МВД России, либо названы вымышленные адрес, фамилия, имя, отчество обратившегося лица.