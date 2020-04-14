При поддержке Министерства спорта Российской Федерации Группой компаний SportB2B была разработана образовательная онлайн-программа «Современное антикризисное решение для спорта». Она является бесплатной для слушателей.

Системное решение для повышения квалификации представителей сферы физической культуры и спорта включает 13 вебинаров по актуальным темам спортивной отрасли: юридическим аспектам оказания услуг, особенностям управления спортивными объектами, реализации проектов с применением механизма государственно-частного партнерства, безопасности при проведении спортивных мероприятий, стратегии работы со спонсорами и другим.

Программа рассчитана на два месяца. Первый вебинар состоялся 9 апреля, заключительный запланирован на 28 мая. Регистрация на онлайн-семинары стартовала 7 апреля на платформе www.sportb2b.ru/lab.

Для работы над проектом было привлечено более 30 экспертов и консультантов. В их числе, первый вице-президент Российской ассоциации спортивных сооружений, доктор экономических наук Леонид Жестянников, генеральный директор Российской ассоциации спортивных сооружений, заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации Виктор Мяконьков, президент Ассоциации оператор фитнес-индустрии, кандидат экономических наук Ольга Киселёва, директор Коммуникационного агентства «Business&Sport» Елена Сандакова.

Слушатели программы получат информацию и знания, необходимые для эффективного осуществления профессиональной деятельности. После завершения обучения им будет направлен электронный сертификат об участии в проекте, отмечается на сайте Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края.