Антитеррористическая комиссия Пятигорска: о предстоящих праздниках и мерах безопасности

Заседание городской антитеррористической комиссии прошло под председательством Главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова. Главной темой стало обеспечение общественной безопасности во время предстоящих мероприятий, посвященных празднованию Светлого Христова Воскресения, Радоницы, Праздника Весны и труда, 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Дня России, а также проведению последних звонков и выпускных вечеров. Обсудили участники и другие не менее актуальные вопросы – меры по повышению уровня антитеррористической защищенности населения в период курортного сезона, реализацию мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, совершенствование мер информационно — пропагандистского характера и защиты информационного пространства от распространения идеологии терроризма, состояние антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей, частных медицинских организаций.