«Аптека Эконом»: низкие цены здесь!

Отличная новость для пятигорчан – в поселке Горячеводском свои двери для покупателей открыла «Аптека Эконом», входящая в группу федеральной аптечной сети «Мелодия здоровья».

Финансовая стратегия компании направлена на то, чтобы сделать товары доступнее. Мы регулярно проводим акции с производителями лекарственных средств, что позволяет сделать цену на популярные лекарственные препараты и товары аптечного ассортимента наиболее доступными для покупателей.

— Согласно исследованиям, которые проводились в 2020 году по аптекам нашей компании, а также наших конкурентов, для покупателей на первом месте в выборе аптеки стоит стоимость лекарства, — отметила Ольга Скворцова. – И мы стараемся обеспечивать людям самые доступные цены именно в наших аптеках «Аптека Эконом».

На второе место, как показали опросы, люди ставят комфорт. Этому критерию полностью соответствует «Аптека Эконом» в поселке Горячеводском: отсутствие очередей, быстрое обслуживание, просторное помещение, удобная логистика, опытные сотрудники, которые могут дать квалифицированную консультацию.

Для всех покупателей действует бонусная программа, карту по которой можно получить в аптеке. Новые бонусные карты без ограничения суммы покупки выдаются: пенсионерам, беременным женщинам, женщинам с детьми, покупателям с рецептом врача. Чтобы стать участником программы, нужно заполнить анкету и получить карту, которая действует во всех аптеках ГК «Мелодия здоровья». Бонусный эквивалент один к одному, то есть бонусы списываются по курсу 1 бонус = 1 рубль.

Но и это еще не все хорошие новости! С 1 по 30 апреля 2021 года в аптеке «Аптека Эконом» в поселке Горячеводском действует скидочная программа: 15 позиций популярных лекарственных средств можно приобрести по ценам, ниже закупочных! Список акционных препаратов уточняйте в аптеке, а также на сайте https://apteka-ekonom-mz.ru/goryachevodsk. В мае в акции будут принимать участие уже другие лекарственные средства.

— Раньше в этой аптеке скидку могли получать пенсионеры, — рассказала Ольга Скворцова. – Компания пошла дальше и снизила цены на весь ассортимент, чтобы сделать лекарства доступными для всех категорий граждан.

В Ставропольском крае действует 19 аптек «Аптека Эконом». Всего же по стране у кампании их больше восьмиста!

— Мы работаем только с проверенными поставщиками отечественных и зарубежных лекарственных препаратов и товаров, которые уже зарекомендовали себя на мировом фармацевтическом рынке, как надежные, — подчеркнула территориальная управляющая ООО «Мелодия здоровья» Ставрополь Валентина Юргилевич. – Главное преимущество наших аптек — это грамотные специалисты и низкие цены!

Реклама. Лицензия № ЛО-26-02-003163 от 04.04.2019 г. Товар сертифицирован. ООО «Мелодия здоровья 1». ОГРН 1112651029260 от 11.10.2011 г.