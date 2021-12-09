Арбитражный суд оштрафовал водоснабжающее предприятие из Северной Осетии за долги перед «Россети Северный Кавказ»

Арбитражный суд Северной Осетии оштрафовал МУП «Оазис» на 100 тысяч рублей за отказ предоставить финансовые гарантии «Россети Северный Кавказ». Предприятие обеспечивает водоснабжение ряда населенных пунктов в Моздокском районе Северной Осетии. Задолженность МУП «Оазис» за потребленную электроэнергию на сегодняшний день составляет порядка 700 тысяч рублей.

Из-за неоднократных нарушений договорных обязательств по оплате за расходуемый ресурс «Россети Северный Кавказ» потребовали от коммунального предприятия предоставления финансовых гарантий согласно постановлению Правительства РФ № 442. Невыполнение требований энергетиков стало поводом для обращения в Ростехнадзор. Надзорный орган усмотрел факт нарушения абонентом законодательства и составил протокол об административном правонарушении и направил его в суд.

Решением Арбитражного суда Северной Осетии МУП «Оазис» признано виновным по статье 14.61 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии». Решение о назначенном предприятию штрафе вступило в законную силу.

Ⓧ