Армяне Пятигорска – жителям Херсона

Армянская община Пятигорска собрала и отправила очередной гуманитарный грузвДонбасс. В этот раз помощь из Пятигорска получат жители Херсонщины.

В минувшее воскресенье на территории церкви СурбСагрис, невзирая на выходной, быломноголюдно. Помогать в погрузке вызвались предприниматели, молодежь, активистки женсовета… Нашлось дело и для самых маленьких: они несли к большегрузному автомобилю плюшевых мишек (иногда в рост с самими помощниками) и другие игрушки, предназначенные их сверстникам с опаленной бедойХерсонщины. Наряду с земляками принимал и складировал гуманитаркубронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне по боксу, директор СШОР № 2 Давид Айрапетян. А на колеса уже отъезжающей фуры выплеснула воду Тамара Кешишян, председатель женсовета армянской культурной автономии.По народному поверью,это значит, что дорога будет легкой и груз дойдет по назначению.

Дмитрий Маркарян, председатель армянской общины Пятигорска:

— Пятигорские армянепринимают участие во всех благотворительных акциях, направленных на помощь Донбассу. Сегодня это примерно 20 тонн гуманитарного груза: питьевая вода, мука, крупы, макароны, предметы первой необходимости, детские игрушки, сладости. Собирали всем миром:и бизнесмены, и студенты, и коллективы предприятий, и домохозяйки, и школьники, и прихожане церкви СурбСаргис. Это уже вторая фура, собранная непосредственно армянским национально-культурным объединением. Общее дело объединяет, без лишних громких слов каждый понимает: это нужно, важно и правильно.

АраикБархян, заместитель председателя армянской общины Пятигорска:

— В апреле более 20 тонн гуманитарного груза, укомплектованного в Пятигорской армянской общине, было доставлено в Крым, город Армянск, где из распределительного центра МЧС помощь отправили по пунктам временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР. В этот раз едем в Симферополь, а затем в составе общей колонны на Херсонщину. По пути следования к колонне присоединится еще одна машина – от армянской общины Армавира, тоже 20 тонн гуманитарного груза. Дальше – Краснодар, плюс еще один грузовик и еще 20 тонн. Затем в Симферополе местная армянская община добавит свои 20 тонн. И окончательный пункт назначения – город Херсон. Весь груз (в общей сложности около 100 тонн) будет доставлен и роздан людям.

Кстати

Еще одна акция в поддержку детей Донбасса от армянской общины Пятигорска — концерт фортепианной музыки. 14 июня на сцене ГДК №1 выступят юные пианистки Джулия и София Гаспарянц, воспитанницы Детской музыкальной школы им. Н.В. Миргородского. Начало концерта в 18.00, вход свободный. Прозвучат произведения Баха, Моцарта, Гайдна, Бетховена, Листа, Рахманинова, Хачатуряна и других композиторов. Все добровольные пожертвования, собранные в рамках подготовки концерта, будут направлены по назначению.