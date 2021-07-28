Армянская община города Пятигорска осудила незаконный снос исторического здания

Общественная организация «Пятигорская городская армянская национально-культурная автономия» обратилась в прокуратуру Пятигорска по поводу факта варварского уничтожения памятника архитектуры. «24 июля в нашем городе осуществлён снос строения, являющегося объектом культурного наследия. Нас, как жителей и общественность города, не может не волновать данный факт. Мы считаем недопустимыми подобные явления и возмущены безответственностью лиц, причастных к сносу памятников архитектуры в нашем городе. Присоединяемся ко всем, кому небезразлична судьба нашего города, обращаемся к прокурору города с заявлением о проведении прокурорской проверки по факту сноса строения. Пятигорская армянская община призывает все национально-культурные объединения нашего города выразить свою позицию относительно данного происшествия и осудить совершенный акт варварства. Безнаказанность подобных явлений приведёт к их повторению. Убеждены, что виновные будут выявлены и привлечены к ответственности», — сказано в обращении. Напомним, ранее с подобным заявлением уже выступила Горячеводская казачья община.