Арт-парад литературных героев проходит в Пятигорске

Апрель 6, 2022 Главные новости, Культура, Пятигорская Правда 0 247

На базе Центральной городской библиотеки имени Максима Горького стартовал IX фестиваль-конкурс «Арт-парад литературных героев-2022». Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Культура», при поддержке Российского фонда культуры. Настоящий праздник детства и веселых литературных приключений  в этом году посвящен 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского.  В городском конкурсе принимают участие около 200 юных пятигорчан, любителей и ценителей творчества классика отечественной детской литературы.

После церемонии открытия жюри фестиваля-конкурса приступило к работе: предстоит определить победителей и призеров  в трех номинациях — «Театрализация», «Буктрейлер», «Иллюстрация и декоративно-прикладное искусство». Для зрителей и участников Арт-парада в первый день работы фестиваля организованы мастер-классы по изготовлению сказочных героев из подручных материалов. Впереди еще один конкурсный день, а официальное закрытие фестиваля и награждение победителей состоится 7 апреля в 16.00.

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