Арт-парад литературных героев проходит в Пятигорске

На базе Центральной городской библиотеки имени Максима Горького стартовал IX фестиваль-конкурс «Арт-парад литературных героев-2022». Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Культура», при поддержке Российского фонда культуры. Настоящий праздник детства и веселых литературных приключений в этом году посвящен 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского. В городском конкурсе принимают участие около 200 юных пятигорчан, любителей и ценителей творчества классика отечественной детской литературы.

После церемонии открытия жюри фестиваля-конкурса приступило к работе: предстоит определить победителей и призеров в трех номинациях — «Театрализация», «Буктрейлер», «Иллюстрация и декоративно-прикладное искусство». Для зрителей и участников Арт-парада в первый день работы фестиваля организованы мастер-классы по изготовлению сказочных героев из подручных материалов. Впереди еще один конкурсный день, а официальное закрытие фестиваля и награждение победителей состоится 7 апреля в 16.00.