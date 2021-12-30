Атмосфера праздника – для всех

В Пятигорске маленьких пациентов городской детской больницы поздравили с наступающим Новым годом. Ребятам, которые сегодня находятся в городской детской больнице, особенно важны поддержка и положительные эмоции. Визит Деда Мороза и Снегурочки помог им почувствовать атмосферу приближающегося Нового года. Глава сказочного сообщества и его главная помощница подбодрили детвору добрыми пожеланиями и вручили всем сладкие гостинцы. В роли добрых волшебников выступили Глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов и депутат Государственной Думы РФ Ольга Казакова.